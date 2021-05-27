Путин обсудит планы по высокоточному оружию

На заключительном совещании в Сочи по оборонной тематике президент России Владимир Путин поговорит о высокоточном оружии и военно-транспортной авиации. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня планируется подробно обсудить современные виды оружия - это высокоточное оружие большой дальности, а также вопросы военно-транспортной авиации", - заявил Песков. Кроме того, будут подведены итоги трехдневной серии совещаний по развитию Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.

Владимир Путин продолжит также проводить по отдельности контакты с военачальниками, заключил Песков.