Новости

Глава Погранслужбы ФСБ рассказал о выдворении корабля ВМС Британии 06:36
Представители Китая и США обсудили двустороннюю торговлю 06:30
Генконсул: Япония не задерживала капитана российского судна "Амур" 05:51
Шесть горняков оказались под завалом в результате обрушения шахты в Китае 05:47
Во Флориде до четырех увеличилось число жертв крушения пожарного вертолета 05:46
В Гидрометцентре назвали курорты с самым теплым морем 05:40
Пушков оценил стратегию Байдена в преддверии саммита России и США 05:14
Половину взрослого населения США полностью привили от COVID-19 05:05
Канада отправит на Луну астронавта и луноход в ближайшие пять лет 04:43
Компания SpaceX вывела на орбиту Земли 60 спутников Starlink 04:40
В Колумбии продлят режим ЧС в области здравоохранения на 90 суток 04:07
Захарова: Россия будет добиваться от США выполнения всех положений ДСНВ 03:59
Метеорологи ООН спрогнозировали рекордно теплый год 03:27
Жительница Огайо выиграла 1 млн долларов в лотерею для привитых от COVID-19 03:20
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России 03:11
Тунис отменит карантин для привитых и переболевших COVID-19 туристов 02:56
В июне Twitter представит Роскомнадзору данные по удалению контента 02:53
Вещи британского физика Стивена Хокинга представят широкой публике 02:19
Пресс-секретарь Пентагона отказался называть Россию врагом 02:15
В Роскомнадзоре оценили необходимость замедления трафика Google 01:52
Спецборт с покинувшими сектор Газа россиянами вылетел из Каира в Москву 01:44
Байден призвал к оружейным ограничениям после стрельбы в Калифорнии 01:11
Джабаров назвал большим ударом для Польши достройку "Северного потока-2" 00:44
Полиция установила личность стрелка, убившего восемь человек в США 00:14
Список видов контроля с обязательным досудебным обжалованием расширят 00:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
27.05.2021 05:40
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре назвали курорты с самым теплым морем

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Самое теплое море среди черноморских курортов сейчас в Сочи и Геленджике. Вода прогрелась там до 18 градусов, рассказали в Гидрометцентре России.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Большинство россиян этим летом отдохнут дома или на даче

"В Анапе температура воды сейчас достигает 17 градусов, а в Геленджике, Сочи - 18 градусов, - приводит ТАСС пояснения научного руководителя центра Романа Вильфанда. - Что касается Феодосии, Алушты, Ялты и Евпатории, то на этих курортах вода несколько холоднее, ее температура не превышает 15 градусов".

Ранее метеоролог отмечал, что купальный сезон на юге России в этом году начнется не раньше второй половины июня. Комфортной считается температура воды в плюс 22 градуса и выше. А если меньше, то в море лучше не заходить, напомнил Роман Вильфанд.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин объяснил нецелесообразность обязательной вакцинации
Джабаров назвал большим ударом для Польши достройку "Северного потока-2"
Пресс-секретарь Пентагона отказался называть Россию врагом
Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми
Сборная России обыграла Данию на ЧМ по хоккею
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня