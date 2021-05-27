В Гидрометцентре назвали курорты с самым теплым морем

Самое теплое море среди черноморских курортов сейчас в Сочи и Геленджике. Вода прогрелась там до 18 градусов, рассказали в Гидрометцентре России.

"В Анапе температура воды сейчас достигает 17 градусов, а в Геленджике, Сочи - 18 градусов, - приводит ТАСС пояснения научного руководителя центра Романа Вильфанда. - Что касается Феодосии, Алушты, Ялты и Евпатории, то на этих курортах вода несколько холоднее, ее температура не превышает 15 градусов".

Ранее метеоролог отмечал, что купальный сезон на юге России в этом году начнется не раньше второй половины июня. Комфортной считается температура воды в плюс 22 градуса и выше. А если меньше, то в море лучше не заходить, напомнил Роман Вильфанд.