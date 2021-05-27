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27.05.2021 09:34
Рубрика: Происшествия

Уралец осужден на 3,5 года за контрабанду военного оборудования

Текст: Татьяна Воробьева

Житель Челябинска на три с половиной года лишился свободы за то, что пытался переправить в Армению военное оборудование. Как рассказали в Уральском таможенном управлении, за последние несколько лет первые за контрабанду товаров двойного назначения подсудимый получил реальный срок.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Напомним, ранее сотрудники ведомства перехватили 37 стабилизаторов частоты 8Л026П, которые фигурант по поддельным документам пытался через транспортно-логистическую компанию перевезти в другое государство.

"Внутри отправления находились устройства, которые используется для поддержания постоянной скорости вращения ротора преобразователя 8ЛО4П и устанавливается в военной технике (в том числе - в танках Т-72)", - пояснили в пресс-службе таможни.

Этот товар относится к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России и свободной продаже не подлежит.

"В последнее время мы все чаще пресекаем попытки контрабанды товаров двойного и военного назначения, стратегически важных товаров и ресурсов. В прошлом году по материалам Уральской оперативной таможни возбуждено 36 уголовных дел по 226.1 УК РФ. В первом квартале этого года таможенники пресекли уже 24 аналогичных случая", - рассказал начальник ведомства Игорь Пискунов.

Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, челябинец признан виновным по части 1 статьи 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через госграницу стратегически важных ресурсов" и осужден на три с половиной года в колонии общего режима.

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