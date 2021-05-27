Уралец осужден на 3,5 года за контрабанду военного оборудования

Житель Челябинска на три с половиной года лишился свободы за то, что пытался переправить в Армению военное оборудование. Как рассказали в Уральском таможенном управлении, за последние несколько лет первые за контрабанду товаров двойного назначения подсудимый получил реальный срок.

Напомним, ранее сотрудники ведомства перехватили 37 стабилизаторов частоты 8Л026П, которые фигурант по поддельным документам пытался через транспортно-логистическую компанию перевезти в другое государство.

"Внутри отправления находились устройства, которые используется для поддержания постоянной скорости вращения ротора преобразователя 8ЛО4П и устанавливается в военной технике (в том числе - в танках Т-72)", - пояснили в пресс-службе таможни.

Этот товар относится к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России и свободной продаже не подлежит.

"В последнее время мы все чаще пресекаем попытки контрабанды товаров двойного и военного назначения, стратегически важных товаров и ресурсов. В прошлом году по материалам Уральской оперативной таможни возбуждено 36 уголовных дел по 226.1 УК РФ. В первом квартале этого года таможенники пресекли уже 24 аналогичных случая", - рассказал начальник ведомства Игорь Пискунов.

Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, челябинец признан виновным по части 1 статьи 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через госграницу стратегически важных ресурсов" и осужден на три с половиной года в колонии общего режима.