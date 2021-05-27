Житель Югры осужден на 16 лет за расстрел односельчан

Житель Сургутского района признан виновным в смерти двоих односельчан, совершенном в мае прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО.

Как ранее писала "РГ", в общежитии в поселке Федоровский вечером 9 мая 2020 года между участниками застолья возник конфликт. Когда фигурант после выяснения отношений покинул компанию и ушел к себе в комнату, один из его оппонентов отправился следом и получил пулю из охотничьего ружья в голову.

"Далее подсудимый на выходе из общежития выстрелил в грудь второму знакомому. После чего ушел в лес и уснул", - рассказали в СК.

Пострадавшие скончались на месте. Около четырех утра стрелявшего нашли и арестовали. В ходе предварительного разбирательства он признался в содеянном, но позднее начал оправдывать свои действия случайными выстрелами.

Суд признал его виновным в умышленном убийстве и приговорил к 16 годам в колонии строгого режима.