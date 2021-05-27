Рособрнадзор: Посты МВД будут в каждом пункте проведения ЕГЭ

Посты МВД в этом году будут организованы в каждом пункте проведения ЕГЭ. Об этом рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность во время ЕГЭ. "Посты МВД будут в каждом пункте, в рамках своих полномочий они обеспечат присутствие в районе пунктов проведения экзаменов специальных групп сотрудников, которые будут следить за безопасностью этой процедуры", - рассказал Музаев.

Кроме того, во время ЕГЭ в школах будут дежурить семь тысяч медицинских работников, которые при необходимости смогут оказать помощь участникам экзаменов.

Напомним, ЕГЭ в этом году стартует 31 мая. Экзамен пройдет в более чем 5,8 тысячи пунктов проведения экзаменов. В основном, это школы.