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27.05.2021 11:45
Рубрика: Легковые авто

"Сбер" представил прототип беспилотного электромобиля

Текст: Василий Кошкин

SberAutoTech представил прототип полностью автономного электромобиля, который получил название "ФЛИП". Кроме того, устройство может использовать в качестве источника энергии газ и водород.

Фото: Britta Pedersen-Pool/Getty Images
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По словам разработчиков, компоновка автомобиля позволяет заменить элементы питания за пять минут.

Габариты "ФЛИПа" сопоставимы с обычной легковушкой: 3,62 на 1,95 метра. При этом отсутствие привычных систем управления позволяет разместить внутри шесть пассажиров.

"ФЛИП" позиционируется как полностью автономное и безопасное такси будущего. При этом электромобиль можно будет использовать и для грузоперевозок.

Сейчас SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа электромобиля. Новинку представят в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2-5 июня.