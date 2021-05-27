"Сбер" представил прототип беспилотного электромобиля

SberAutoTech представил прототип полностью автономного электромобиля, который получил название "ФЛИП". Кроме того, устройство может использовать в качестве источника энергии газ и водород.

По словам разработчиков, компоновка автомобиля позволяет заменить элементы питания за пять минут.

Габариты "ФЛИПа" сопоставимы с обычной легковушкой: 3,62 на 1,95 метра. При этом отсутствие привычных систем управления позволяет разместить внутри шесть пассажиров.

"ФЛИП" позиционируется как полностью автономное и безопасное такси будущего. При этом электромобиль можно будет использовать и для грузоперевозок.

Сейчас SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа электромобиля. Новинку представят в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2-5 июня.