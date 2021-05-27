Спецборт с покинувшими сектор Газа россиянами вылетел из Каира в Москву

Самолет МЧС России с гражданами РФ, пожелавшими покинуть сектор Газа из-за обострения палестино-израильского конфликта, вылетел в ночь на четверг из Каира в Москву. На его борту находятся 64 россиянина.

Ил-76 прибыл в Каир в среду вечером. Пока пассажиры проходили регистрацию и досмотр, самолет был дозаправлен, сообщает ТАСС. Напомним, распоряжение об эвакуации из сектора Газа граждан России и стран СНГ подписал президент РФ Владимир Путин. Эвакуация производилась по желанию. При содействии российских дипломатов, граждане прибыли в Египет через погранпереход "Рафах".

Палестино-израильский конфликт обострился 10 мая. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше четырех тысяч ракет, в ответ израильская авиация нанесла удары по сотням целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц, включая детей и женщин. В ночь на 21 мая в Тель-Авиве объявили, что принимают инициативу Египта по взаимному прекращению огня сторонами конфликта в Газе. Движение ХАМАС также согласилось на перемирие с Израилем.