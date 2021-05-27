Стало известно имя нового Высокого представителя в Боснии и Герцеговине

Немец Кристиан Шмидт назначен Высоким представителем в Боснии и Герцеговине. Его кандидатуру абсолютным большинство голосов одобрил Руководящий комитет по выполнению мирных соглашений, передает новостной ресурс European western balkans.

Сообщается, что единственной страной, не поддержавшей данное решение, оказалась Россия.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что механизм внешнего контроля над этой балканской страной через аппарат Высокого представителя давно исчерпал свою функцию, и Москва не видит в нем практической необходимости.

Напомним, Россия является одним из гарантов Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, положившего в 1995 году конец кровопролитной гражданской войне.