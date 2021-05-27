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Стало известно, когда выйдет продолжение культового боевика Kung Fury

Новости
    27.05.2021, 19:04
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Наконец появились обнадёживающие вести о давным-давно обещанном продолжении культового фантастического боевика Kung Fury. Дэвид Сэндберг, демиург вселенной, где мило соседствуют Адольф Гитлер, лазер-рапторы, Трицеракоп и бог грома Тор, опубликовал фото со съёмок.

На снимке Дэвид, являющийся также исполнителем главной роли, радостно позирует в образе своего героя рядом с Леопольдом Нильссоном, который в оригинальном Kung Fury сыграл хакера Хакермэна. Из чего следует логичный вывод, что в сиквеле Хакермэн вернётся.

Кроме того, Сэндберг обозначил примерный срок выхода фильма - 2022 год.

В касте, напомним, значатся, помимо вышеназванных, Майкл Фассбендер и Арнольд Шварценеггер. Причём последний сыграет президента США.

Короткометражный - порядка 30 минут - боевик Kung Fury, в хвост и в гриву остроумно эксплуатирующий клише второсортных фильмов 80-х, был явлен миру в 2015 году и сразу же произвёл громаднейший фурор. В нём рассказывалась история копа, потерявшего напарника, зато приобретшего навыки супермастера кунг-фу, который отправился в прошлое, чтобы накостылять нацистам и проучить Гитлера. Всё это великолепие сопровождалось шутками-прибаутками, ламповыми спецэффектами, цепким синтезаторным саундтреком и акробатическими побоищами. Чем заслужило всенародную любовь и почёт.

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