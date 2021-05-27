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27.05.2021 21:30
Рубрика: Власть

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КС РФ обязал возмещать потерпевшим все расходы по уголовному делу
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
"РГ" публикует второе решение Конституционного суда РФ в пользу Эльвиры Юровских, которая отстаивает свое право на судебную защиту. Женщина потеряла двоих детей из тройни, которая должна была родиться в 2012 году, и сейчас добивается хотя бы компенсации расходов на ведение судебного процесса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как следует из материалов дела, многоплодная беременность Юровских проходила с осложнениями и уже в стационаре двое мальчиков перестали еще до рождения подавать признаки жизни. Молодая мать потребовала возбуждения уголовного дела по факту гибели детей и привлечения виновных к ответственности, наняла адвокатов, но официально получила статус потерпевшей только в 2014 году. А в 2018 году дело было прекращено в связи со смертью подозреваемого.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Эльвира Юровских попыталась получить компенсацию за нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства, но вернуть ее дело на новое рассмотрение смог только КС в 2020 году. Теперь, после нового постановления, в суды общей юрисдикции будет отправлен иск к Министерству финансов РФ о возмещении процессуальных издержек в виде расходов на адвокатов. КС признал не соответствующими Конституции РФ положения статьей 131 и 132 УПК РФ во взаимосвязи с нормами Положения о возмещении процессуальных издержек, поскольку они "не обеспечивают надлежащего уровня правовой определенности".

В настоящее время в законодательстве нет четкого алгоритма возмещения расходов потерпевшего по уголовному делу, если оно было прекращено по нереабилитирующему основанию, а также механизма индексации такого возмещения.

- Подходы следователя и потерпевшего к оценке необходимости и оправданности расходов на представителя могут быть и прямо противоположными, - отметил КС в связи с делом Юровских. - Тем более возникают сомнения в объективности следователя, когда он должен дать оценку расходам, понесенным в связи с обжалованием в суд его собственных действий или бездействия.

Законодателю поручено устранить обнаруженную правовую лакуну, а до внесения соответствующих изменений правоприменительные органы должны руководствоваться решением КС.

Законодателю поручено устранить правовую лакуну, а до этого руководствоваться решением КС

- Возмещению подлежат в полном объеме все необходимые и оправданные расходы на выплату вознаграждения представителю потерпевшего (в том числе до формального получения статуса потерпевшего), которые должны быть подтверждены документами, - указал суд, - в том числе расходы, связанные с обжалованием отказа в возбуждении уголовного дела, поскольку оно в дальнейшем было возбуждено.

Возмещение производится с учетом уровня инфляции. Если же потерпевший и уполномоченные должностные лица расходятся в размере возмещения, их разногласия должен разрешить суд. Дело Эльвиры Юровских подлежит пересмотру.

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