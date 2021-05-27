Тунис отменит карантин для привитых и переболевших COVID-19 туристов

С первого июня власти Туниса отменяют требование о предоставлении отрицательного ПЦР-теста, а также прохождении карантина к тем туристам, которые сделали прививки или недавно переболели коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз премьер-министра страны.

Речь идет о полностью вакцинированных гражданах, прибывающих в Тунис. Они должны иметь при себе свидетельство об этом с QR-кодом или документ, полученный от органов здравоохранения. Также послабления коснутся тех, у кого был подтвержден коронавирус не менее чем за шесть недель до прибытия.

Для остальных туристов старше 12 лет требования остались прежними: нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста и провести неделю в карантине. Отмечается также, что власти Туниса продолжат проводить экспресс-тесты для прибывающих и, в случае положительного результата, изолировать граждан.

Напомним, девятого мая власти Туниса ввели в стране жесткий карантин, который продлился неделю. На этот шаг правительство было вынуждено пойти в связи с распространением коронавируса и несоблюдением большинством тунисцев ранее введенных ограничительных мер.