Ученые подсчитали ущерб от таяния вечной мерзлоты в России

Российские ученые подсчитали, что ущерб от деградации вечной мерзлоты уже к 2050 году составит не менее пяти триллионов рублей. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов на IX Невском международном экологическом конгрессе.

Министр напомнил, что 65% территории страны находятся в зоне мерзлоты, при этом есть и немало участков так называемой вечной мерзлоты, где толщина льда грозит стремительно сократиться. Из-за деградации мерзлоты возникают проблемы при строительстве дорог, а объекты инфраструктуры подвергаются деформации.

Как отметил Козлов, в толще мерзлоты и под ней скрыты большие минерально-сырьевые ресурсы. Сейчас работы по разведке и изучению арктического региона почти не ведутся, а последняя геологическая карта была создана в 80-х годах.

"Мы создаем государственную систему мониторинга вечной мерзлоты. Она поможет предотвратить последствия деградации и защитить природу от экологических катастроф", - сказал министр во время заседания, запись с которого опубликована на YouTube-канале Совета Федерации.

Кстати, по данным ООН, ближайшие пять лет могут стать самыми теплыми - температура в среднем будет на градус выше доиндустриальных значений.