Умер советский актер и певец Тыну Килгас

Советский и эстонский оперный певец и актер Тыну Килгас скончался 25 мая в возрасте 66 лет. Об этом передает Kroonika. Причиной смерти артиста названа продолжительная болезнь.

Как уточнено, осенью прошлого года Килгас сообщил, что у него рак.

Тыну Килгас родился 13 августа 1954 года в Тарту в артистической семье. В 77-м окончил Тартуское музыкальное училище имени Эллера - факультет хорового пения и дирижирования. В 1976-1984 годах - актер театра "Ванемуйне" в Тарту, в 1984-2001-х - артист оперетты театра "Эстония" в Таллине.

Сниматься начал в конце 70-х: "Стерео", "Человек, которого не было", "Улица мира", "Эти старые любовные письма", "Счастливая улица, 13", роль духа Георга Отса в ленте "Ян Ууспыльд едет в Тарту", Лев в эстонской экранизации "Волшебника из страны Оз" 2011 года.