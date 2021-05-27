В Госдуме уличили президента Польши в странной логике

Странно слышать рассуждения о "стране-агрессоре" от главы государства, где вандализм и кощунство в отношении могил павших героев Второй мировой войны утверждены на законодательном уровне. Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывание польского лидера про Россию.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию назвал Россию "страной-агрессором", "ненормальной страной", объявил, что "это не то государство, которое нормально себя ведет".

"Это не мы "ненормальная" страна, это искаженные моральные ориентиры и отсутствие совести у наших так называемых партнеров", - отреагировал Слуцкий, добавив, что высказывания президента Дуды не имеют никакого отношения к реальности.

Он констатировал, что Польша "продолжает исполнять арию вассала и торговать русофобией". Парламентарий связал эти высказывания с предстоящим саммитом РФ-США. Польша, считает глава комитета, сильно опасается, что могут быть предприняты какие-либо, пусть даже малейшие шаги по нормализации диалога с коллективным Западом по темам, касающимся вопросов общей безопасности.

"Отсюда очередная антироссийская истерика, отсюда рассуждения о "ненормальности" и призывы к "решительным действиям со стороны международного сообщества", - считает депутат.