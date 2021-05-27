В Минэнерго исключили дефицит топлива в России летом

В ведомстве отметили, что рост цен во многом был сдержан корректировкой демпферного механизма.

"В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период, а также изменение конечных розничных цен на бензин на АЗС выше динамики инфляции", - объяснили в министерстве.

На российский топливный рынок продолжают влиять растущие внешние цены на нефть и нефтепродукты, а также внутренние факторы роста спроса перед летним периодом отпусков, подчеркнули в пресс-службе. В Минэнерго также напомнили, что производители бензина снизили оптовые цены на 0,2%, а его стоимость на АЗС увеличилась на 0,5% по сравнению с мартом этого года, что укладывается в рамки инфляции.

Минэнерго в апреле подготовило законопроект, предполагающий возможность введения временного запрета на поставки бензина за границу для сдерживания цен на внутреннем рынке. Ограничения затрагивают все марки бензина, а также легкие дистилляты.