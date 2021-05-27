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27.05.2021 09:12
Рубрика: Бензин

В Минэнерго исключили дефицит топлива в России летом

Текст: Матвей Линник
Рост оптовых цен топлива на бирже в мае не был критичным и не приведет к дефициту на внутреннем рынке, сообщили в ТАСС в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что рост цен во многом был сдержан корректировкой демпферного механизма.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период, а также изменение конечных розничных цен на бензин на АЗС выше динамики инфляции", - объяснили в министерстве.

На российский топливный рынок продолжают влиять растущие внешние цены на нефть и нефтепродукты, а также внутренние факторы роста спроса перед летним периодом отпусков, подчеркнули в пресс-службе. В Минэнерго также напомнили, что производители бензина снизили оптовые цены на 0,2%, а его стоимость на АЗС увеличилась на 0,5% по сравнению с мартом этого года, что укладывается в рамки инфляции.

Минэнерго в апреле подготовило законопроект, предполагающий возможность введения временного запрета на поставки бензина за границу для сдерживания цен на внутреннем рынке. Ограничения затрагивают все марки бензина, а также легкие дистилляты.

#бензин