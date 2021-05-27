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27.05.2021 17:14
Рубрика: Коммерческий транспорт

В Москве продают уникальный пикап ГАЗ

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.avito.ru Фото: www.avito.ru
Фото: www.avito.ru

На сайте Avito на продажу выставили уникальный пикап "ГАЗон-Next". Этот автомобиль в 2015 году построила нижегородская фирма "Луидор", дилер Горьковского автозавода.

Фото: Пресс-служба "Группы "ГАЗ"
Производство новой "ГАЗели" началось в России

Никакого специального назначения пикап "ГАЗон-Next" не имеет, и представляет собой дизайнерский эксперимент по приданию стандартному нижегородскому грузовому шасси с двухрядной кабиной образа североамериканского пикапа класса Super Duty.

Тюнинговый "ГАЗон-Next" укомплектован оригинальной грузовой платформой с отделкой листами нержавеющей стали. Машина имеет новые передний и задний бамперы, массивные боковые подножки, "люстру" дополнительного освещения над кабиной и некоторые другие элементы дизайна. Кроме того, у автомобиля - кожаный салон, а также медиасистема с навигатором.

Пикап "ГАЗон-Next" дебютировал в 2015 году на выставке "Импортозамещение-2015", в марте 2016-го его купил фермер из Калмыкии. Судя по данным объявления, машина владельца не меняла. Спустя шесть лет грузовик выглядит практически как новый, нет ни следов коррозии, ни признаков интенсивной эксплуатации, ни переделок. Собственно разгадка проста - пробег всего 2000 км, уникальный автомобиль фактически не использовали.

Фото: www.avito.ru
#ГАЗ