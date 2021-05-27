Пресс-секретарь Пентагона отказался называть Россию врагом

Никто в Пентагоне не называет Россию "врагом". Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби, отвечая на провокационные вопросы журналистов. "Это не то определение, которое бы мы использовали относительно России", - подчеркнул официальный представить ведомства, комментируя предстоящие учения военных инженеров Сербии и РФ.

При этом не так давно тот же Кирби, говоря о полуострове Крым, заявлял, что Вашингтону "полностью непонятно, что там делают россияне". "Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте", - отозвался острой репликой МИД РФ.

Ранее пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Вашингтон стремится к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой, при этом санкции отменять не собирается. Это и есть суть политики нынешней американской администрации, иллюзий быть не должно, прокомментировал заявления Псаки российский сенатор Алексей Пушков.