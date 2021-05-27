В Петербурге проверят весь городской транспорт после ДТП с автобусом

В Петербурге пройдет внеплановая проверка состояния общественного транспорта, а все водители и машинисты пройдут дополнительные медосмотры, сообщил вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

Дополнительные меры безопасности введены в связи с резонансным ДТП на Ленинском проспекте, когда автобус на полном ходу врезался в опору фонаря. В результате автобус фактически повис на фонаре.

В салоне, несмотря на утренний час пик, находились всего десять человек. Шестеро из них получили серьезные травмы.

Сейчас причины аварии выясняются, районная прокуратура проводит проверку. Но уже известно, что в ДТП больше всего пострадал водитель, он лежит в НИИ Джанелидзе в тяжелом состоянии.