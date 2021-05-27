В Рособрнадзоре сообщили об условиях сдачи ЕГЭ-2021

Кто должен обязательно надеть маски и перчатки на ЕГЭ? Будут ли в школах на экзаменах посты охраны? Пройдет ли в этом году "единый" по базовой математике? Об этом перед стартом экзаменационной кампании рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

В этом году ЕГЭ будут сдавать более 724 тысяч человек, из них почти 630 тысяч - выпускники 2021 года. "Единый" стартует уже 31 мая: экзамены пройдут более чем в 5,8 тысячи пунктах по всей стране и за рубежом. Большинство из них - школы.

"Особое внимание будет уделено мерам безопасности, после трагедии в Казани они будут усилены. Структуры, отвечающие за безопасность, держат ситуацию на контроле, их сотрудники будут следить за безопасностью в пунктах проведения экзаменов и на прилегающих территориях", - заявил Музаев.

По его словам, специальные группы сотрудников МВД будут в каждом экзаменационном пункте. Кроме того, во время ЕГЭ в школах будут дежурить семь тысяч медицинских работников, которые при необходимости смогут оказать помощь выпускникам. В Рособрнадзоре подчеркнули, что решение о допуске участника на экзамен принимает медицинский работник.

Санитарные противоэпидемиологические меры сохраняются: уборка помещений, антисептики, термометрия на входе, социальная дистанция не менее полутора метров. Ну и конечно, маски и перчатки, - это обязательное требование для организаторов. Учителям маски и перчатки должны выдаваться на ЕГЭ бесплатно. А вот для выпускников эти средства защиты только по желанию.

Тесты на коронавирус и прививки тоже необязательны, причем для всех. Как рассказал Музаев, в этом году к проведению ЕГЭ будут привлечены более 300 тысяч организаторов. В основном, это учителя. Многие из них уже сделали прививку добровольно.

- Никакой установки на проведение обязательной вакцинации организаторов ЕГЭ нет и не будет, - заявил глава Рособрнадзора. - Просьба к педагогам, родителям: если в каком-то субъекте такое будет происходить, звонить нам на горячую линию, мы вмешаемся.

Выпускникам-участникам ЕГЭ проходить предварительное тестирование на COVID-19 или предоставлять об этом справки тоже не нужно. Правда, при наличии хронического заболевания, вызывающего повышенную температуру и схожего по симптомам с ОРВИ, выпускнику лучше взять об этом справку.

Музаев также напомнил об особенностях проведения ЕГЭ в 2021 году. Экзамен по базовой математике в этом году не проводится. ЕГЭ по русскому языку и информатике пройдут в два дня. Впервые "единый" по информатике состоится на компьютерах.

"Мы долго шли к этому шагу, но в регионах не хватало компьютерного парка, чтобы создать условия для всех. Благодаря нацпроекту удалось закупить необходимую технику", - рассказал Музаев.

Самым массовым экзаменом станет ЕГЭ по русскому языку - его планируют сдавать почти 688 тысяч участников. Более 404 тысяч выбрали профильную математику, свыше 354 тысяч - обществознание, более 152 тысяч - биологию, свыше 150 тысяч - физику. Растет популярность ЕГЭ по информатике - его в этом году планируют сдавать почти 115 тысяч участников. Более 122 тысяч зарегистрировано на ЕГЭ по истории, почти 106 тысяч - по химии, свыше 62 тысяч - по литературе, более 21 тысячи - по географии. Самым популярным из иностранных языков у участников ЕГЭ остается английский - его планируют сдавать почти 106 тысяч человек.