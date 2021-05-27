В российских школах появятся киберспортивные секции

Федерация компьютерного спорта России планирует с нового учебного года организовать киберспортивные секции, сообщил президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС) Дмитрий Смит.

По его словам, сегодня основное "ядро" киберспорта - игроки от 14 до 20 лет. В России уже действуют Школьная и Студенческая киберспортивные лиги.

- Уже практически не осталось места мифам о киберспортсменах: они все занимаются физической подготовкой, параллельно занимаются каким-то классическим спортом, - сказал Смит. - Есть понимание, что такое техника безопасности, как уберечь свое зрение, осанку, избежать тоннельного синдрома.

По его словам, все эти вещи киберспортсмены узнают в первую очередь.

- Мы в первую очередь учим детей безопасности, - отметил Смит. - Планируем этой осенью организовать секции по киберспорту, а в дальнейшем - поднять вопрос о факультативных уроках по киберспорту в школах.

При этом будут некоторые условия. Первое - согласие родителей, второе - отсутствие у ребенка задолженностей по физкультуре: чтобы он вовремя сдавал нормативы, сообщает ТАСС.

- Это обсуждалось с Минпросвещения, и этот вопрос также поднимался на законодательном уровне, - рассказал Смит. - Дети в любом случае играют. В большинстве школ есть проблема, что они играют даже на уроках. Нужно направить это в правильное русло.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в ходе всероссийского детского Большого школьного пикника заявил, что компьютерные игры могут помочь в развитии важных навыков.

- Та же самая Dota, в которую ребята играют, по сложности интеллектуальных решений абсолютно сопоставима с шахматами, но в ней есть одно большое преимущество: шахматы - индивидуальная игра, а это командная игра, - сказал он.

Он также подчеркнул, что должен быть баланс: с одной стороны, увлечение компьютером содержит риски, с другой - людям старшего поколения надо адекватнее к этому относиться.