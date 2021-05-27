В Совфеде оценили шансы по переходу на четырехдневную рабочую неделю

Сокращение рабочего времени - естественный эволюционный процесс. И нынешнее поколение молодых людей, которые только начинают свою трудовую деятельность, вполне могут застать такую перемену, как переход с 5-дневной на 4-дневную рабочую неделю, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политики Валерий Рязанский.

- Работали же предыдущие поколения россиян и 6 дней в неделю. А потом из-за повышения производительности труда произошел плавный переход на пятидневку. Поэтому и в будущем количество рабочих часов будет сокращаться. Зато появится дополнительное время на саморазвитие, повышение квалификации, на любимые занятия, отдых. Потому что технологический процесс не стоит на месте. Просто не нужно будет работать столько времени, как сейчас, - пояснил сенатор в беседе с "Российской газетой".

При этом Рязанский подчеркивает, что сокращение рабочего времени не должно сопровождаться сокращением доходов работающего населения. "Это аксиома. Именно поэтому такие глобальные изменения в ближайшее время вряд ли произойдут. Для них нужны определенные макроэкономические предпосылки. Пока еще страна к такому не готова", - добавляет сенатор.

В качестве пробных мер могут быть определенные шаги со стороны работодателей. Например, сокращение продолжительности рабочего времени для определенных групп работников - это могут быть молодые семьи, или граждане, ухаживающие за больными или пожилыми родителями, детьми-инвалидами и т.п.

Для того, чтобы ввести в стране 4-дневную рабочую неделю, должен последовать указ президента. "Но прежде всего это должна быть созревшая социально-экономическая необходимость. Сегодня, завтра ее не будет. И условий для нее нет. Прежде всего надо работать над повышением доходов населения", - подчеркивает сенатор.

Ранее аналогичную точку зрения в интервью "Российской газеты" высказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Постоянная гонка за производительностью труда приводит к тому, что количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности постоянно сокращается. Это общемировая тенденция. Следствием этого является избыточная рабочая сила. Возникает вопрос: куда ее девать? Сократить? Но это - рост безработицы, рост бедности, рост антисоциального поведения граждан. Подобная проблема уже стояла перед странами Западной Европы в 1990-х годах. И единственным ответом стало снижение количества часов, отрабатываемых всеми. Это помогло создать такой резервный фонд рабочего времени, который можно было перераспределить на молодых работников.

Эта идеология правительствами многих стран, в первую очередь европейских - Франции, Бельгии, Голландии, Германии, и привела к сокращению рабочего времени. Кто-то пришел в конечном итоге к 35-часовой рабочей неделе, кто-то остался на уровне 38-39, кто-то на уровне 37,5 рабочего часа в неделе", - пояснил эксперт.

При этом сегодня глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что ведомство рассматривает все поступающие инициативы, это относится и к идее о четырехдневной рабочей неделе. "Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются в министерстве. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать. Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", - процитировали министра "РИА Новости".