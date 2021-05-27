Видео: две легковушки не смогли спастись от мусорного контейнера

Кто, по-вашему, быстрее на трассе и маневреннее: полноприводный хэтчбек с парой сотен лошадиных сил под капотом и на новой резине или старенький мусорный контейнер на заедающих колесиках? Кто выиграет игру в салочки на узкой дороге с небольшим уклоном, кто догонит и осалит другого? Да так осалит, что ремонтники в автомастерской только за голову будут хвататься.

По видео сложно понять, как мусорный контейнер оказался на покатой дороге и зачем выехал на встречку, когда у него была своя полоса, правая. Для владельца ехавшего навстречу серебристого минивэна это оказалось полной неожиданностью. Он успел лишь спешно вывернуть руль влево и избежать лобового столкновения с контейнером. Тот размашисто чиркнул по боку машины (похоже, обе двери задел) и продолжил свой путь вниз, под уклон.

Водитель второго автомобиля оказался более осторожным и внимательным. Он успел нажать на тормоз, включить задний ход и 3-4 метра сдать назад. Но забыл посмотреть в зеркало заднего вида и по касательной ободрал о стену заднее левое крыло и, кажется, заднюю дверь. А когда понял, что натворил, и нажал на тормоз, то тут-то его контейнер и догнал.

Удар по бамперу и передним фарам был не так силен, но, наверное, очень обиден. В детстве в таких случаях кричали "осалил! тебе водить!", но тут нужно не кричать, а звонить аварийному комиссару, составлять протокол по нелепому ДТП и обмениться видеофайлами с регистраторов.