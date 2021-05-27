Во Флориде до четырех увеличилось число жертв крушения пожарного вертолета

Все четыре человека, находившиеся на борту пожарного вертолета, который потерпел крушение во вторник недалеко от аэропорта города Лисберг (штат Флорида), погибли.

Такую информацию распространил телеканал Fox News, ссылаясь на данные местных властей, пишет ТАСС. Отмечается, что тела трех человек были обнаружены в ходе поисковых работ, которые продлились почти сутки. Ранее сообщалось об одном погибшем.

ЧП произошло во время учений. По данным полиции, причиной крушения вертолета могла стать техническая неисправность, вследствие которой хвост отделился от основной части вертолета и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Остальная часть воздушного судна упала в болотистую местность. Специалисты приступили к расследованию инцидента.