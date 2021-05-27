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27.05.2021 04:44
Рубрика: Происшествия

Во ФСИН рассказали о доходах осужденных к принудительным работам

Средняя зарплата отбывающих наказание на объектах организаций составляет 20-24 тысячи рублей, но в отдельных случаях может быть и выше. Об этом рассказала начальник пресс-бюро ФСИН России Кристина Паньшина.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тысяч рублей в Белгородской области, 102 тысяч рублей в Новгородской области, 94 тысяч рублей в Приморье, 80 тысяч в Волгоградской области", - со ссылкой на данные ведомства пишут "Известия".

По данным начальника пресс-бюро ФСИН, на данный момент в 11 регионах России на разных предприятиях создано 715 рабочих мест для осужденных.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил с сокращении числа осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях. За год их стало меньше на 47,5 тысячи человек. На начало января 2021 года она составила 378,7 тысячи. И сокращение численности тюремного населения продолжается. А вот число арестантов в СИЗО растет. Как рассказал Александр Калашников, за год оно увеличилось на 6 439 человек и к первому января 2021 года составило 104 220 человек. Лимит в СИЗО - 122 156 мест.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН

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