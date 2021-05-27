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27.05.2021 19:55
Рубрика: Digital

Абонент снова на связи

WhatsApp передумал блокировать "несогласных" пользователей
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Администрация самого популярного мессенджера в мире поменяла тактику в отношении пользователей. С 15 мая она собиралась сильно ограничивать в возможностях тех, кто откажется принять новые правила использования сервиса, но потом сменила гнев на милость.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Несогласным" планировалось отключить все, за исключением входящих звонков и просмотра уведомлений. Новые правила должны были вступить в силу еще в начале февраля, но после критики срок перенесли на середину мая.

Фото: istock
Эксперт рассказал, нужно ли уходить из WhatsApp

Новые правила, вызвавшие немало споров, предусматривают передачу пользовательских данных материнской компании Facebook. Это номера мобильных телефонов, сведения об устройствах и денежных транзакциях. Несмотря на то что тем же занимаются и другие приложения, именно аудитория WhatsApp приняла нововведения в штыки. Сейчас на сайте сервиса говорится, что "никто не потеряет свои аккаунты или функции WhatsApp в результате обновления 15 мая".

"Принимая во внимание последние обсуждения с представителями властей и экспертами по вопросам сохранности личных данных, мы хотим пояснить, что не будем ограничивать функции WhatsApp для пользователей, которые еще не приняли обновление. Вместо этого мы продолжим напоминать им об обновлении и давать возможность принять его, в том числе если они решат использовать дополнительные функции - например, общаться с бизнесом, который пользуется поддержкой Facebook", - рассказали "РГ" представители WhatsApp.

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