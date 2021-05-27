За редкий "Москвич" по прозвищу "Буратино" попросили 2 млн рублей

В Москве на продажу выставили редчайший раритетный автомобиль - грузовой фургон "Москвич 401-422" с древометаллическим кузовом. Эту модификацию, прозванную в народе "Буратино", Московский завод малолитражных автомобилей (МЗМА) производил с 1954 по 1956 год, автофургон использовался в почтовой службе и торговых организациях.

401-422 построен на базе стандартного "Москвича-401", однако с точки зрения кузова унифицирован с ним только по оперению.

Сам фургон сделан из деревянных реек и фанерных листов, крыша представляет собой обрешетку, обтянутую дерматином. Применение таких материалов было вызвано нехваткой металлопроката в послевоенном СССР. 401-422 был навеян популярными в те годы в США универсалами-"вуди".

Всего МЗМА изготовил чуть более 11 тысяч таких фургонов, до наших дней дожило менее 10, поскольку, с одной стороны, в организациях их не щадили, с другой - деревянный кузов плохо выдерживал российские природно-климатические условия.

Выставленный на продажу в Москве экземпляр восстановлен до идеального состояния и окрашен голубой эмалью. Утверждается, что все документы на автомобиль в порядке, цена раритета - 1 990 000 рублей.

"Москвич-401-422" оснащался стандартным для "Москвичей-401" 1,1-литровым бензиновым мотором мощностью 26 л.с. и 3-ступенчатой механической коробкой передач, привод - задний.