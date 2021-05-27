Захарова: Россия будет добиваться от США выполнения всех положений ДСНВ

Россия продолжит добиваться от США выполнения всех положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что сейчас есть конкретные и обоснованные претензии к Вашингтону.

Она пояснила, что претензии связаны с предпринятым США переоборудованием ряда средств СНВ, пишет ТАСС. Работы выполнены таким образом, что не позволяют российской стороне удостовериться, что эти средства утратили способность использоваться для применения ядерного оружия, а это требование заложено в договоре. "Мы добиваемся от американской стороны строгого выполнения всех положений ДСНВ, эта работа будет продолжена", - подчеркнула Захарова.

Она отметила также, что договор не запрещает сторонам производить модернизацию и замену своих стратегических наступательных вооружений при соблюдении ими заложенных в данное соглашение количественных лимитов и некоторых других ограничений. Поэтому сам факт проведения Вашингтоном подобных мероприятий в отношении своих ядерных вооружений и обслуживающего их комплекса не противоречит международным обязательствам США. Однако Москва внимательно отслеживает усилия американской стороны в этой сфере, в том числе и в вопросе увеличения финансирования.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Третьего февраля этого года после обмена соответствующими нотами вступило в силу соглашение России и США о продлении соглашения. "Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года", - отметили в МИД РФ. Этот документ считается ключевым в сфере контроля над вооружениями. Администрация экс-президента США Дональда Трампа отказывалась продлевать ДСНВ под разными предлогами. Однако новый президент США Джозеф Байден согласился продлить договор в действующей форме.