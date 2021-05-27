Замминистра обороны РФ прибыл в Минск для подготовки учений "Запад-2021"

С рабочим визитом в Беларусь прибыл заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Как сообщили в пресс-службе минобороны Беларуси, он примет участие в рекогносцировке районов проведения совместного учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021".

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября под руководством начальников генеральных штабов двух стран.

Рекогносцировка районов проведения совместных учений проходит с 26 мая. Совместная комиссия посетит районы проведения учений на полигонах и участках местности Гродненской и Брестской областей.