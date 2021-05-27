Власть
27.05.2021 12:47
Текст: Александр Степанов

Замминистра обороны РФ прибыл в Минск для подготовки учений "Запад-2021"

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Максим Блинов/РИА Новости

С рабочим визитом в Беларусь прибыл заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Как сообщили в пресс-службе минобороны Беларуси, он примет участие в рекогносцировке районов проведения совместного учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021".

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Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября под руководством начальников генеральных штабов двух стран.

Рекогносцировка районов проведения совместных учений проходит с 26 мая. Совместная комиссия посетит районы проведения учений на полигонах и участках местности Гродненской и Брестской областей.

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