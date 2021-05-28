Абрамченко: Запрет на отдельные виды пластика не приведет к росту цен

В своем выступлении на пленарном заседании форума она заявила, что сейчас готовятся поправки в законодательство по запрету использования неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, это, например, цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда.

Отвечая на вопрос журналиста, не приведет ли такой запрет к росту цен на товары и упаковку, Абрамченко заявила: "Мы таких опасений не разделяем".

Вице-премьер также заверила, что запрет на отдельные виды пластика не ударит по предпринимателям. "Для наших коллег, которые занимаются сегодня в бизнесе производством того самого цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой пластиковой посуды, будут безусловно предусмотрены в нормативных актах необходимые меры, необходимые сроки для перехода к этому запрету", - сказала Виктория Абрамченко.

"Переходный период, конечно, понадобится, чтобы не произошло повышение цен, чтобы на рынке эти товары заместились другими", - заявил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. "Я считаю, это минимум год. Может быть, даже больше. Заключены контракты, фирмы закупили сырье, это не должно приводить к банкротству предприятий", - пояснил сенатор.

Он также считает, что отказ от цветного пластика отразится и на внутреннем, и на внешнем рынке. "Импорт становится бессмысленным, а экспорт, видимо, тоже не понадобится, если мы у себя будем производство закрывать", - сказал Алексей Майоров.