Абрамченко: Запрет на отдельные виды пластика не приведет к росту цен

Новости

В центре Москвы памятник Крылову травмировал мужчину 16:05
Лучшим фельдшером скорой помощи Москвы стал Владимир Репин 16:03
Фильм о соблюдении закона о животных на местах вышел в Сети 16:02
Петербуржцам разрешили выбирать вакцину от COVID-19 15:47
Россияне за три дня купили туры на 700 миллионов по детскому кешбэку 15:42
Япония продлила режим ЧС до 20 июня 15:38
Премьеры стран СНГ утвердили план по борьбе с инфекциями 15:33
Литва высылает двух белорусских дипломатов 15:20
Академик РАН объяснил, почему люди стали жить дольше 15:12
Авторы "РГ" и "Родины" ответили на вопросы ульяновских студентов 15:08
По автомобилю каршеринга пришлось открыть огонь 15:05
В Форосском парке установили памятник герою войны Терлецкому 14:53
Два года проведет в колонии общего режима юрист Денис Юшинский 14:51
Посол РФ: Москва обеспечивает консульскую поддержку Сапеге 14:50
В Красноярском крае подготовят план развития столицы русской Арктики 14:50
Напавший на сотрудницу полиции во Франции задержан 14:46
Ходовые испытания АПЛ "Новосибирск" начнутся в июне 14:33
Раненная под Нантом сотрудница полиции находится в критическом состоянии 14:32
Пожилая женщина напала на омскую журналистку в прямом эфире 14:23
Льготная аренда жилья появится еще в двух городах 14:21
Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение 14:21
Жители Таджикистана осуждены за попытку теракта в Москве 14:19
Собянин: Москвичи завоевали половину дипломов Всероссийской школьной олимпиады 14:15
Запуск льготной аренды жилья не повлияет на рыночные цены 14:14
Посол РФ призвал не политизировать отмену рейса Austrian Airlines 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
28.05.2021 14:45
Рубрика: Общество

Абрамченко: Запрет на отдельные виды пластика не приведет к росту цен

Текст: Галина Мисливская
Запрет на производство пластиковых трубочек, ватных палочек, одноразовой посуды и цветного пластика не приведет к росту цен на товары, уверена вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Об этом она заявила, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам IX Невского международного экологического конгресса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В своем выступлении на пленарном заседании форума она заявила, что сейчас готовятся поправки в законодательство по запрету использования неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, это, например, цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда.

Фото: Марина Волосевич
Россиян освободят от налога на доходы от сдачи вторсырья

Отвечая на вопрос журналиста, не приведет ли такой запрет к росту цен на товары и упаковку, Абрамченко заявила: "Мы таких опасений не разделяем".

Вице-премьер также заверила, что запрет на отдельные виды пластика не ударит по предпринимателям. "Для наших коллег, которые занимаются сегодня в бизнесе производством того самого цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой пластиковой посуды, будут безусловно предусмотрены в нормативных актах необходимые меры, необходимые сроки для перехода к этому запрету", - сказала Виктория Абрамченко.

"Переходный период, конечно, понадобится, чтобы не произошло повышение цен, чтобы на рынке эти товары заместились другими", - заявил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. "Я считаю, это минимум год. Может быть, даже больше. Заключены контракты, фирмы закупили сырье, это не должно приводить к банкротству предприятий", - пояснил сенатор.

Он также считает, что отказ от цветного пластика отразится и на внутреннем, и на внешнем рынке. "Импорт становится бессмысленным, а экспорт, видимо, тоже не понадобится, если мы у себя будем производство закрывать", - сказал Алексей Майоров.

Общество Экология Экономика Товары и цены Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Песков назвал голословными заявления Microsoft о хакерской группе якобы из РФ
Россия выразила Украине протест в связи с провокациями у посольства в Киеве
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о риске дефицита яиц
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией