Академик РАН объяснил, почему люди стали жить дольше

Благодаря вакцинации продолжительность жизни людей выросла на 25 лет, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико на III Международном конгрессе "Health age. Активное долголетие".

Как рассказал Брико, именно вакцинация способствовала тому, что в прошлом веке продолжительность жизни выросла на 25 лет.

"Удалось обуздать многие бушевавшие эпидемии, инфекционные болезни, которые выкашивали страны, тормозили развитию цивилизации и, конечно, способствовали резкому сокращению продолжительности жизни", - цитирует Брико ТАСС.

Он отметил, что сейчас, в период пандемии, вакцинация крайне актуальна, и является "инструментом управление демографией", обеспечивая долголетие и эпидбезопасность.

Врач призвал тех, кто еще не получил прививку, не откладывать вакцинацию и помнить о ее важности, так как это обеспечение защиты здоровья.

Ранее президиум РАН опроверг мифы о прививках от коронавируса, и разъяснил, зачем нужно вакцинироваться как можно скорее.