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28.05.2021 15:12
Рубрика: Общество

Академик РАН объяснил, почему люди стали жить дольше

Текст: Евгения Думанская
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Благодаря вакцинации продолжительность жизни людей выросла на 25 лет, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико на III Международном конгрессе "Health age. Активное долголетие".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как рассказал Брико, именно вакцинация способствовала тому, что в прошлом веке продолжительность жизни выросла на 25 лет.

"Удалось обуздать многие бушевавшие эпидемии, инфекционные болезни, которые выкашивали страны, тормозили развитию цивилизации и, конечно, способствовали резкому сокращению продолжительности жизни", - цитирует Брико ТАСС.

Он отметил, что сейчас, в период пандемии, вакцинация крайне актуальна, и является "инструментом управление демографией", обеспечивая долголетие и эпидбезопасность.

Врач призвал тех, кто еще не получил прививку, не откладывать вакцинацию и помнить о ее важности, так как это обеспечение защиты здоровья.

Ранее президиум РАН опроверг мифы о прививках от коронавируса, и разъяснил, зачем нужно вакцинироваться как можно скорее.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса Прививки и вакцинация Медицина и здоровое питание

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