Президиум РАН призвал россиян сделать прививки против коронавируса

Благодаря самоотверженному труду ученых и технологов во многих странах были быстро созданы вакцины, которые эффективно защищают от заражения COVID-19. Это касается и нашей страны, в которой массовая вакцинация жителей началась еще в декабре 2020 года. История различных эпидемий в прошлом показывает, что именно вакцинация является самым правильным научно обоснованным ответом образованного человека на продолжающуюся пандемию.
В России уже в течение нескольких месяцев созданы все возможности, чтобы сделать прививки от COVID-19 всем желающим, без каких-либо ограничений. Однако темпы вакцинации остаются низкими: на сегодняшний день первую дозу препарата получили всего 11% жителей, закончили вакцинацию 8%.
Этого явно недостаточно. По законам эпидемиологии пандемия будет побеждена, если 60-70% населения будут иметь защиту от заражения. Если учесть, что защита после прививки или заболевания ослабляется с течением времени, то этот эпидемический порог, возможно, не удастся достичь, если мы сегодня не обеспечим вакцинацию большей части населения. Соответственно, пандемия будет продолжаться. Сохранятся и связанные с коронавирусом ограничения. Поэтому для россиян так важно сделать прививку от COVID-19 как можно быстрее.
Президиум РАН заявляет: утверждения, что прививка может нанести какой-либо вред здоровью человека, рассуждения об "отдаленных последствиях вакцинации" не имеют научного обоснования. Имеющиеся в настоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоровью. А вот перенесенное заболевание часто приводит к очень значительным осложнениям.
Президиум РАН призывает жителей России не откладывать вакцинацию, сделать прививки в ближайший месяц. С точки зрения науки, это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни.