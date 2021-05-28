Президиум РАН призвал россиян сделать прививки против коронавируса

В своем обращении к россиянам академики отмечают, что пандемия COVID-19 стала для всего человечества серьезным вызовом, изменила привычный стиль жизни миллиардов людей. Унесла жизни более 3,5 миллиона человек. Более 150 миллионов переболели, многие из них до сих пор испытывают последствия для здоровья. Перенесенное заболевание даже в легкой форме может привести к существенному сокращению продолжительности жизни.

Благодаря самоотверженному труду ученых и технологов во многих странах были быстро созданы вакцины, которые эффективно защищают от заражения COVID-19. Это касается и нашей страны, в которой массовая вакцинация жителей началась еще в декабре 2020 года. История различных эпидемий в прошлом показывает, что именно вакцинация является самым правильным научно обоснованным ответом образованного человека на продолжающуюся пандемию.

В России уже в течение нескольких месяцев созданы все возможности, чтобы сделать прививки от COVID-19 всем желающим, без каких-либо ограничений. Однако темпы вакцинации остаются низкими: на сегодняшний день первую дозу препарата получили всего 11% жителей, закончили вакцинацию 8%.

Этого явно недостаточно. По законам эпидемиологии пандемия будет побеждена, если 60-70% населения будут иметь защиту от заражения. Если учесть, что защита после прививки или заболевания ослабляется с течением времени, то этот эпидемический порог, возможно, не удастся достичь, если мы сегодня не обеспечим вакцинацию большей части населения. Соответственно, пандемия будет продолжаться. Сохранятся и связанные с коронавирусом ограничения. Поэтому для россиян так важно сделать прививку от COVID-19 как можно быстрее.

Президиум РАН заявляет: утверждения, что прививка может нанести какой-либо вред здоровью человека, рассуждения об "отдаленных последствиях вакцинации" не имеют научного обоснования. Имеющиеся в настоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоровью. А вот перенесенное заболевание часто приводит к очень значительным осложнениям.

Президиум РАН призывает жителей России не откладывать вакцинацию, сделать прививки в ближайший месяц. С точки зрения науки, это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни.