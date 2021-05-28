Активисты Greenpeace ворвались на завод и украли ключи от новых Volkswagen

На складской площадке в Эмдене, Германия, где припаркованы сотни новеньких Volkswagen, случился инцидент: активисты Greenpeace в знак протеста против лицемерия компания украли ключи от новых машин.

Группа активистов численностью примерно 30-40 человек подъехала к парковке бесшумно - на велосипедах, после чего перелезла через забор и совершила кражу ключей от новых машин, готовящихся к отправке в дилерские центры. По данным Greenpeace, было украдено около полутора тысячи ключей.

Полиция прибыла на место довольно быстро и смогла задержать 14 активистов "зелёных".

Глава Greenpeace Роланд Хипп от имени организации написал председателю правления Volkswagen Group Герберту Диссу открытое письмо, в котором обвинил автопроизводителя в лицемерии: Volkswagen, позиционируя себя в качестве прогрессивной компании, продаёт в то же время миллионы машин с двигателями внутреннего сгорания и увеличивает численность моделей сегмента SUV, которые больше легковых авто вредят экологии.