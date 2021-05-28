"Белавиа" отменила рейсы в Таллин

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы в столицу Эстонии, Таллин. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании сообщении.

"Авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллин с 28 мая до 28 августа. Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии", - говорится в сообщении.

Авиаперевозчик принес свои извинения пассажирам, обращая внимание на то, что вызванные фактом отмены рейса неудобства возникли не по вине компании.

Напомним, что после инцидента с самолетом ирландского лоукостера Ryanair лидеры стран ЕС на саммите приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза и закрыть для них все аэропорты, а также рекомендовали европейским перевозчикам не заходить в воздушное пространство Беларуси.