Новости

Самбо включено в программу Всемирных игр по неолимпийским видам спорта 11:35
Лукашенко обсудит с Путиным возобновление авиасообщения между РФ и Беларусью 11:14
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве 11:09
В Петербурге за полмиллиона рублей продали автограф Альберта Эйнштейна 11:06
Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности Беларуси 11:00
Минэкономразвития представило концепцию регулирования экосистем 11:00
Декстер Морган сменил имя: новый тизер продолжения культового сериала 10:56
Дроны будут фиксировать нарушения ПДД на дорогах Ростовской области 10:56
Трехминутный ураган принес небывалые разрушения в алтайское село 10:39
В Крыму начальника оружейного склада МВД уличили в распродаже арсенала 10:37
Путин поздравил Алиева с Днем Республики 10:27
Рябков: Россия может денонсировать ДОН до саммита лидеров РФ и США 10:25
"Белавиа" отменила рейсы в Таллин 10:21
Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться переболевшим COVID-19 10:19
В Ярославле на железнодорожном мосту током убило девушку 10:09
Компаньону "крабового короля" Олега Кана дали три года условно 10:08
В Красноярске заказчика убийства из мести отправят на лечение 09:57
В РАО выбрали новых академиков и членов-корреспондентов 09:49
ICAO проведет расследование после инцидента с самолетом Ryanair 09:44
Минпромторг утвердил систему оценки развития промышленности в регионах 09:40
В Госдуме предложили ввести ставку НДФЛ в 6% для работающих студентов 09:35
На Сахалине ввели студенческий тариф для полетов на Курилы 09:35
Власти Финляндии переругались из-за бесплатных завтраков для премьера 09:28
Россияне назвали доход, необходимый для накоплений в старости 09:23
В Иркутской области задержали девять человек за махинации в сфере ЖКХ 09:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
28.05.2021 10:21
Рубрика: В мире

"Белавиа" отменила рейсы в Таллин

Текст: Юрий Чернов

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы в столицу Эстонии, Таллин. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании сообщении.

Эстония прервала авиасообщение с Беларусью

"Авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллин с 28 мая до 28 августа. Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии", - говорится в сообщении.

Авиаперевозчик принес свои извинения пассажирам, обращая внимание на то, что вызванные фактом отмены рейса неудобства возникли не по вине компании.

Напомним, что после инцидента с самолетом ирландского лоукостера Ryanair лидеры стран ЕС на саммите приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза и закрыть для них все аэропорты, а также рекомендовали европейским перевозчикам не заходить в воздушное пространство Беларуси.

В мире экс-СССР Беларусь В мире Европа Эстония Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

Главное сегодня

Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году
Рябков: Россия может денонсировать ДОН до саммита лидеров РФ и США
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о риске дефицита яиц
Кулишов: США ставят под сомнение территориальную целостность России
Врач назвал лучшее время для вакцинации от коронавируса
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам