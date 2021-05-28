Эксперт оценил риски низких закупочных цен на яйца

Закупочные цены на столовое яйцо на тендерах федеральных торговых сетей сейчас как минимум в полтора раза ниже себестоимости производства яйца - 29-34 рубля против в среднем 52 рублей за десяток, оценивает гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. "Это приводит к существенным убыткам птицеводческих предприятий", - говорит эксперт.

По его словам, даже с учетом традиционного снижения спроса на яйца после Пасхи, в этот раз разница между закупочной ценой и себестоимостью слишком большая. В сравнении с тем же периодом прошлого года торговые сети увеличили закупочную цену примерно на 10%, а себестоимость производства яйца выросла на 30% за год (из-за подорожания инкубационного яйца, кормов, птичьего гриппа и т.п.), говорит эксперт. Отчасти он объясняет такую разницу слишком большими запасами, которые торговые сети сделали в этот раз накануне Пасхи. Они не успели их распродать, и теперь оставшийся объем стал триггером дополнительного снижения закупочных цен, предполагает Лахтюхов.

При этом на тендерах закупается львиная доля яйца, по прямым контрактам реализуется "незначительная часть" продукции, говорит эксперт. По его оценке, 80% яйца столового производится промышленными предприятиями, а 20% - крестьянско-фермерскими хозяйствами, личными подсобными хозяйства. Промышленные предприятия большую часть продукции реализуют именно через крупные федеральные сети.

В данный момент представители отрасли ведут переговоры с федеральными торговыми сетями, чтобы решить ситуацию.

"Нужно выработать механизм, в рамках которого анализировать ежегодные тенденции и принимать решения. Чтобы, с одной стороны, избегать резких скачков цен на полках, но и не допускать снижения закупочных цен ниже себестоимости", - говорит Сергей Лахтюхов. Но пока, по его словам, какого-то универсального решения не принято.

Ранее газета "Ведомости" сообщила о том, что рынку грозит дефицит яиц из-за "критического снижения" закупочных цен на свою продукцию. По этой причине производство может снизиться, утверждают источники издания. Однако в Минсельхозе рисков дефицита яиц не видят, оценивая ситуацию как "стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства". Во многом этому способствуют разнообразные меры поддержки отрасли - от льготных кредитов до введения экспортных пошлин на зерно, которые позволили снизить стоимость его на внутреннем рынке. По данным ведомства, на 26 мая стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, второй категории - на 10,9%.