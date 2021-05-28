Эксперт оценил введение требований по энергоэффективности товаров в госзакупках

Требования энергетической эффективности для отдельных видов товаров в госзакупках не приведут к увеличению затрат. Мировой опыт свидетельствует, что в итоге за счет повышения энергоэффективности затраты снижаются, считает замдиректора практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ в России и СНГ Сергей Роженко.

По его словам, национальные стандарты и минимальные требования к закупкам в части энергоэффективности - это тренд не только для России, но и для всего мира. Главной задачей такого регулирования является создания "новой нормальности" для оборудования и инженерных систем. Это не означает закупку более дорогого оборудования. Напротив, с введением более жестких требований рынок быстро адаптируется - поставщики бытовых приборов начинают производить более энергоэффективную технику по более низкой цене.

Например, директива Евросоюза от 2009 года установила требования к казалось бы совсем неважным блокам питания бытовых и офисных приборов, что позволило к 2020 году снизить ежегодные потери электроэнергии на 10 миллиардов кВтч ежегодно. Это превышает потребление такой страны как Эстония, только за счет того, что каждый блок зарядки ноутбука или мобильного телефона теперь потребляет на 5 Вт меньше. В этом контексте можно только приветствовать новые стандарты в нашей стране, сказал Роженко.

Требования энергетической эффективности для отдельных видов товаров, закупаемых органами государственной власти и местного самоуправления при заключении государственных контрактов, установлены Минэкономразвития. Они касаются закупок: двигателей электрических асинхронных, телевизоров, насосов для воды, кондиционеров воздуха и комнатных вентиляторов.