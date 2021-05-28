Новости

Путин объявил о запуске первого блока АЭС в Беларуси в июне 19:09
Минфин: Золото на средства ФНБ не будут покупать напрямую 19:03
Лукашенко привез Путину документы о ситуации вокруг Беларуси 19:01
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил историю с посадкой самолета Моралеса 18:53
Актриса и певица Лорина Камбурова умерла в 30 лет от COVID в Москве 18:34
Восемь водоемов в столице готовы к открытию купального сезона 18:30
Путин предложил Лукашенко искупаться в Сочи 18:25
Умер исполнитель роли Дориана Грея Шейн Брайант 18:25
СК Беларуси: В Минск поступило несколько сообщений о минировании рейса Ryanair 18:16
Мурашко оценил сроки исследования о применении "Спутника V" у детей 18:10
В Подмосковье фельдшер "скорой помощи" спас тонущих в пруду детей 18:09
Необычные мастер-классы пройдут в летние смены в Морском центре в Москве 18:03
Украина внесла в "черный список" еще 7 артистов из РФ 17:52
Эксперт оценил введение требований по энергоэффективности товаров в госзакупках 17:44
В России определены первые плавающие экспортные пошлины на зерно 17:38
В РПЦ поддержали законопроект "о церковном имуществе". 17:36
"Газпром" оценил экономию от "Северного потока-2" в миллиард долларов 17:32
В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии 17:26
МИД РФ: Выход США из ДОН несет угрозу безопасности Европе 17:16
РФ и Пакистан подписали соглашение о строительстве "Пакистанского потока" 17:14
В России стартовал конкурс лучших технологических кружков для детей 17:02
Генерал ВСУ: Украина готовилась к войне с Россией с 2007 года 16:50
"Ливерпуль" объявил о переходе Конате из "Лейпцига" 16:41
Глава Минздрава заявил о безопасности "Спутника V" для беременных 16:33
Вертолет Ми-26 перевез в Гатчину истребитель Су-27 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
28.05.2021 17:44
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил введение требований по энергоэффективности товаров в госзакупках

Текст: Сергей Тихонов

Требования энергетической эффективности для отдельных видов товаров в госзакупках не приведут к увеличению затрат. Мировой опыт свидетельствует, что в итоге за счет повышения энергоэффективности затраты снижаются, считает замдиректора практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ в России и СНГ Сергей Роженко.

Фото: iStock
Система закупок госзаказчиками услуг СМИ может измениться

По его словам, национальные стандарты и минимальные требования к закупкам в части энергоэффективности - это тренд не только для России, но и для всего мира. Главной задачей такого регулирования является создания "новой нормальности" для оборудования и инженерных систем. Это не означает закупку более дорогого оборудования. Напротив, с введением более жестких требований рынок быстро адаптируется - поставщики бытовых приборов начинают производить более энергоэффективную технику по более низкой цене.

Например, директива Евросоюза от 2009 года установила требования к казалось бы совсем неважным блокам питания бытовых и офисных приборов, что позволило к 2020 году снизить ежегодные потери электроэнергии на 10 миллиардов кВтч ежегодно. Это превышает потребление такой страны как Эстония, только за счет того, что каждый блок зарядки ноутбука или мобильного телефона теперь потребляет на 5 Вт меньше. В этом контексте можно только приветствовать новые стандарты в нашей стране, сказал Роженко.

Требования энергетической эффективности для отдельных видов товаров, закупаемых органами государственной власти и местного самоуправления при заключении государственных контрактов, установлены Минэкономразвития. Они касаются закупок: двигателей электрических асинхронных, телевизоров, насосов для воды, кондиционеров воздуха и комнатных вентиляторов.

Экономика Товары и цены Экономика Отрасли Энергетика

Главное сегодня

РФ и Пакистан подписали соглашение о строительстве "Пакистанского потока"
ФСБ задержала в Саратове участников украинской радикальной группировки
Песков назвал голословными заявления Microsoft о хакерской группе якобы из РФ
Россия выразила Украине протест в связи с провокациями у посольства в Киеве
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска