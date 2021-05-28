ФАС предлагает давать субсидии регионам, отличившимся в развитии конкуренции

Регионы России, которые эффективно развивают конкурентную среду, смогут получать субсидии. Об этом рассказал во время семинара в Кирове глава правового управления ФАС России Артем Молчанов.

По словам Молчанова, в правительстве долго обсуждался новый план развития конкуренции. Изначально предлагалось закладывать субсидии для регионов, достигших определенных показателей в этом направлении, однако напрямую в плане это сделано не было.

"Есть такое направление поддержки, как субсидирование со стороны правительства региональных команд, которые предлагают региональные проекты. Мы договорились, что проекты развития конкуренции будут региональными", - сказал Молчанов.

Рейтинг команд могут появиться уже в будущем году, и будут предусмотрены субсидии. Как отмечает ТАСС, сейчас ФАС готовит план по развитию конкуренции до 2025 года, он уже проходит заключительное согласование в кабмине.

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