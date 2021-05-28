Где больше всего подешевели полисы ОСАГО

Средняя стоимость полисов ОСАГО, как это ни удивительно, поползла вниз. Произошло это после того, как страховщикам было дано право устанавливать тариф каждому автовладельцу индивидуально. Лидером по снижению цены полиса стал Санкт-Петербург. Это говорится в исследовании, которое провел сервис для подбора и покупки ОСАГО bip.ru.

Напомним, в сентябре прошлого года были приняты поправки в закон об ОСАГО, которые ввели индивидуализацию тарифов. Страховщики получили право устанавливать тариф в пределах базового коридора для каждого клиента, а не на весь регион, как было ранее.

Сам коридор был расширен и теперь тариф может быть установлен от 2471 рубля до 5436 рублей. Это позволяет страховщикам назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф - тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения.

Конкретную ставку страховые компании определяют после анализа ряда факторов по своему выбору. Среди таких факторов год выпуска и марка автомобиля, количество и состав нарушений правил водителем, даже его семейное положение. Также изменились значения коэффициентов по региону использования автомобиля, возраста и стажа водителя, а также коэффициент на полис без ограничения круга лиц, допущенных к управлению - так называемый "открытый" полис.

В исследовании сравниваются цены полисов до принятия поправок в закон (август-сентябрь 2020) и после смены методики расчета (январь-февраль 2021) по базе предложений страховщиков на сервисе. Стоимость полиса в среднем по стране подешевела на 6%, то есть на 455 рублей.

Несмотря на то, что коэффициент на "открытый" полис вырос с 1,87 до 1,94, его средняя стоимость снизилась на 9%, то есть на 1475 рублей. Аналитики сервиса предполагают, что противоречие между снижением цены и ростом потолка базовой ставки объясняется тем, что коэффициенты территории и возраста-стажа в большинстве своем снизились, а страховые компании за период анализа не успели компенсировать это понижение, достаточно подняв базовую ставку. Но период адаптации страховых компаний окончательно не завершен - рынок полисов еще будет корректироваться.

Заметнее всего изменилась стоимость полиса в крупных городах России. Рекордсменом по ее снижению стал Санкт-Петербург. В Северной столице полис подешевел на 12,67%. То есть в среднем на 1200 рублей. В Москве снижение составило 12,02%. В денежном выражении это больше, чем в Санкт-Петербурге - 1275 рублей. Просто полисы в столице дороже. В Екатеринбурге ОСАГО в среднем потеряло в цене 11,6% или 1021 рубль.

В Дальневосточном и Уральском федеральных округах стоимость ОСАГО снизилась в среднем на 8%, в Центральном и Северо-Кавказском - на 7%, в Сибирском - на 6%, а в Приволжском, Южном и Северо-Западном - на 4%. В первую очередь это вызвано изменением поправочных коэффициентов для данных регионов, в которые ранее закладывались более высокие риски.

Небольшие страховые компании в среднем выбирают более низкую базовую ставку для водителей, предположительно, чтобы иметь конкурентные цены, отмечают аналитики.

Надо сказать, что Российский союз страховщиков сравнивает изменение цен только за аналогичный период прошлого года. Поэтому сравнения между сентябрем прошлого года и февралем нынешнего в его статистике нет. Но если сравнивать первый квартал нынешнего года с первым кварталом прошлого, то по данным РСА средняя стоимость полисов остается неизменной второй год подряд, несмотря на резкий рост стоимости запчастей - она составила 5 474 рубля, что практически совпадает со средней премией за 1 квартал 2020 года. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Но индивидуализация тарифов на этом не закончилась. На днях заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин заявил о необходимости продолжения реформы. По его словам, Центробанк считает нужным отменить учет износа автозапчастей при выплате ущерба деньгами, отменить территориальный коэффициент и коэффициент мощности, а также увеличить страховую выплату по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей. Для реализации этого потребуется еще расширить тарифный коридор как вверх, так и вниз. А на сколько, должны посчитать актуарии.

Некоторые эксперты тут же предположили, что при таких изменениях стоимость полиса ОСАГО резко вырастет. Однако давайте разберемся. Сейчас страховщики в половине случаев направляют машину на ремонт. В этой ситуации они его оплачивают уже без учета износа. И стоимость полисов из-за этого не растет, несмотря на рост стоимости запчастей.

Коэффициенты мощности и региона использования в среднем увеличивают стоимость полиса вдвое. Если от них отказаться, то страховщикам надо будет из чего-то компенсировать эту разницу. Предполагается, что они сделают это в рамках расширенного тарифного коридора. Но Центробанк не даст большого расширения. Значит, в лучшем случае страховщикам удастся сравнять стоимость. Но, скорее всего, итоговая стоимость полиса снизится для регионов, в которых сейчас коэффициент больше единицы и не изменится для регионов, где коэффициент ниже единицы.

Что же касается увеличения выплат по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей, то такие выплаты сейчас не часты, и не очень высоки. Поэтому поначалу сильно на убыточность страховщиков не повлияют. А значит, и не скажутся на стоимости полиса.