Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение

Тринадцать видов животных, обитающих на территории России, находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минприроды Александра Козлова.

Речь идет об амурском тигре, среднеазиатском и дальневосточном леопардах, снежном барсе, зубре, сайгаке, лошади Пржевальского, алтайском горном баране, дзерене, белом медведе, стерхе, гренландском и сером китах.

"Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать", - заявил министр в ходе Невского международного экологического форума.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко назвала приоритеты российских властей в области экологии и климата. Один из проектов получил название "Наша природа" и включает, среди прочего, вопросы сохранения всех видов животных и растений.