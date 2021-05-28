Hyundai полностью переключился на разработку электромобилей

Корейский концерн Hyundai Motor, выпускающий автомобили марок Hyundai, Kia и Genesis, прекратил все научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, имеющие отношения к двигателя внутреннего сгорания, сообщает Reuters со ссылкой на источник в компании.

Высвобожденные таким образом ресурсы компания направила на развитие технологий, востребованных в производстве электромобилей, т.е. на усовершенствование аккумуляторов, электромоторов и водородных топливных ячеек.

Кроме того, на совете руководителей компании в марте было принято решение о сокращении предложения моделей автомобилей с ДВС вдвое.

Согласно опубликованному в прошлом году стратегическому плану, Hyundai Motor полностью перейдет на выпуск автомобилей и автобусов не производящих углекислого газа к 2040 году.

Ближайшей рыночной целью концерна по экологически безопасным автомобилям является достижение 10-процентной доли общемировых продаж электромобилей к 2026 году.