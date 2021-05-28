ICAO проведет расследование после инцидента с самолетом Ryanair

Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование инцидента с экстренной посадкой ирландского лоукостера Ryanair в Минске, сообщается на сайте ICAO.

"Совет призвал все государства-члены ICAO и другие соответствующие заинтересованные стороны сотрудничать в этом расследовании по установлению фактов в интересах обеспечения безопасности и охраны гражданской авиации", - говорится в заявлении.

Основная задача расследования - установить, было ли нарушено международное авиационное право, в том числе Конвенция о международной гражданской авиации.

Самолет ирландской компании Ryanair совершил чрезвычайную посадку в Минске 23 мая в связи с сигналом о минировании лайнера. После инцидента лидеры стран ЕС на саммите рекомендовали европейским перевозчикам не заходить в воздушное пространство Беларуси.