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28.05.2021 09:44
Рубрика: Экономика

ICAO проведет расследование после инцидента с самолетом Ryanair

Текст: Алексей Любовецкий

Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование инцидента с экстренной посадкой ирландского лоукостера Ryanair в Минске, сообщается на сайте ICAO.

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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"Совет призвал все государства-члены ICAO и другие соответствующие заинтересованные стороны сотрудничать в этом расследовании по установлению фактов в интересах обеспечения безопасности и охраны гражданской авиации", - говорится в заявлении.

Основная задача расследования - установить, было ли нарушено международное авиационное право, в том числе Конвенция о международной гражданской авиации.

Самолет ирландской компании Ryanair совершил чрезвычайную посадку в Минске 23 мая в связи с сигналом о минировании лайнера. После инцидента лидеры стран ЕС на саммите рекомендовали европейским перевозчикам не заходить в воздушное пространство Беларуси.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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