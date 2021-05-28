Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.05.2021 08:02
Рубрика: Легковые авто

"Китаец", собранный казахами: что у лифтбека JAC J7 внутри

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

"Клубный сервис" решил показать, из чего и как создан лифтбек JAC J7, продающийся практически по цене топовой Lada Vesta SW Cross.

Фото: скриншот с youtube.com
Блогер разобрал Haval H9 и рассказал, почему он хуже Land Cruiser Prado

Илья Свиридов назвал J7 машиной для тех, кто верит в высшие силы, а тот, кто её создавал, по словам ведущего, вряд ли верит в законы физики и знает сопромат. Это доказывают результаты краш-теста, по итогам которого лифтбек получил низкую оценку безопасности.

Разобрав салон, стало окончательно понятно, что JAC J7 имеет плохую шумоизоляцию и типично тонкую для китайских машин проводку. На заводе "СарыаркаАвтоПром" в Казахстане, где выпускают лифтбек сотрудники предпочитают халтурить, о чём свидетельствует неуложенный ровным слоем герметик на одном из швов. В дверях отсутствует виброизол даже в минимальных количествах, но зато в них обнаружены трубчатые усилители.

Усилитель заднего бампера не имеет следов коррозии, потому что изготовлен из пластика, но, если отставить шутки, то днище JAC J7 действительно выглядит достойно, если не считать избирательной обработки антикором. Следы коррозии были обнаружены на "банке" глушителя в нескольких местах и на самом тракте, на приводах ШРУСов.

Фото: Пресс-служба Chery.
Chery может привезти в Россию уникальный гибридный кроссовер

Задняя подвеска - независимая, собрана на подрамнике, сваренного из профиля из тонкого металла и труб круглого сечения.

Про силовой агрегат Свиридов отказался рассказывать, сославшись на то, что не знает о его эксплуатации ровным счётом ничего.

Резюме: это первый автомобиль, который Свиридов категорически отказался бы когда-либо рассмотреть к покупке.

Цены на JAC J7 в России начинаются от 1 029 000 рублей.

#JAC