"Китаец", собранный казахами: что у лифтбека JAC J7 внутри

"Клубный сервис" решил показать, из чего и как создан лифтбек JAC J7, продающийся практически по цене топовой Lada Vesta SW Cross.

Илья Свиридов назвал J7 машиной для тех, кто верит в высшие силы, а тот, кто её создавал, по словам ведущего, вряд ли верит в законы физики и знает сопромат. Это доказывают результаты краш-теста, по итогам которого лифтбек получил низкую оценку безопасности.

Разобрав салон, стало окончательно понятно, что JAC J7 имеет плохую шумоизоляцию и типично тонкую для китайских машин проводку. На заводе "СарыаркаАвтоПром" в Казахстане, где выпускают лифтбек сотрудники предпочитают халтурить, о чём свидетельствует неуложенный ровным слоем герметик на одном из швов. В дверях отсутствует виброизол даже в минимальных количествах, но зато в них обнаружены трубчатые усилители.

Усилитель заднего бампера не имеет следов коррозии, потому что изготовлен из пластика, но, если отставить шутки, то днище JAC J7 действительно выглядит достойно, если не считать избирательной обработки антикором. Следы коррозии были обнаружены на "банке" глушителя в нескольких местах и на самом тракте, на приводах ШРУСов.

Задняя подвеска - независимая, собрана на подрамнике, сваренного из профиля из тонкого металла и труб круглого сечения.

Про силовой агрегат Свиридов отказался рассказывать, сославшись на то, что не знает о его эксплуатации ровным счётом ничего.

Резюме: это первый автомобиль, который Свиридов категорически отказался бы когда-либо рассмотреть к покупке.

Цены на JAC J7 в России начинаются от 1 029 000 рублей.