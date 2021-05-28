Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале

Контейнеровоз Maersk Emerald длиной 366 метров сел на мель в Суэцком канале. Как сообщают египетские СМИ, судно сбилось с курса из-за проблем с двигателем.

Уточняется, что проблемы с двигательной установкой судна возникли возле Исмаилии во время его движения на юг по каналу. Службы канала сработали оперативно и смогли отбуксировать его в безопасное место.

Агентство Leth Agencies, предоставляющее услуги транзита через Суэцкий канал, сообщило в Twitter, что контейнеровоз сел на мель на 98 километре в северной части канала из-за неисправности двигателя. Он шел транзитом в составе конвоя, направлявшегося на юг, и был пятым в очереди на проход через канал. Судно было снято с мели в течение нескольких часов, и движение судов возобновилось в обычном режиме.

Власти Суэцкого канала подтвердили инцидент, сообщив, что для снятия с мели судна использовались четыре буксира. Отмечается, что судно проходило транзитом в северной части "нового" Суэцкого канала, где предусмотрены две полосы движения, поэтому воздействие инцидента на проходимость других судов было минимальным.

Напомним, что в марте этого года Суэцкий канал был блокирован севшим на мель контейнеровозом EverGiven. В результате этого движение по каналу было остановлено почти на неделю, что привело к глобальным сбоям в мировой торговле.