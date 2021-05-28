Левых активистов подозревают в поджоге строящегося завода Tesla

На строящемся неподалеку от Берлина заводе Tesla случился пожар: огонь повредил шесть высоковольтных кабелей, проходящих по поверхности.

По словам представителя немецкой криминальной полиции, основная версия произошедшего - поджог. Похоже, что кто-то привязал кабели к забору и облил их горючей жидкостью, после чего чиркнул спичкой.

В социальных сетях уже появилось письмо, в котором левые активисты, называющие себя Vulkangruppe, берут на себя ответственность за произошедшее. В их заявлении утверждается, что целью поджога было обесточить строительную площадку. Также авторы письма обвиняют компанию Tesla в том, что она не является "ни зеленой, ни экологичной, ни социальной".

Надо сказать, что строительство завода Tesla в Германии с самого начала сопровождалось скандалами. Например, компании вменяли прокладку труб без разрешения, что грозило утечкой сточных вод в систему питьевого водоснабжения. Еще одна претензия немецких властей заключалась в том, что польским рабочим на стройке платили меньше, чем полагается по закону. Кроме того, гастарбайтеры ютились в общежитиях, где не соблюдалось социальное дистанцирование, из-за чего среди них произошла вспышка COVID-19.

Tesla объясняет все возникшие претензии бюрократической волокитой и жалуется, что из-за чиновников запуск производства пришлось перенести с июля 2021 года на начало 2022-го. На заводе в Германии планируется собирать до 500 000 электромобилей ежегодно.