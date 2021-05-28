Металлурги России и Беларуси договорились расширить партнерские связи

Перспективы наращивания объемов реализации российского металла через белорусскую биржевую площадку вошли в число приоритетных тем, вынесенных в повестку круглого стола, организованного БУТБ и Российским союзом поставщиков этой продукции. Тема встречи, уточнили эксперты, была посвящена эффективности рынка производства и потребления металлов в Беларуси.

По словам президента Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александра Романова, активизация взаимодействия между партнерами двух стран посредством механизма биржевых торгов будет способствовать не только скорейшему восстановлению экономик Союзного государства от последствий пандемии коронавируса, но и позволит вывести показатели взаимной торговли на траекторию устойчивого роста.

"Сегодня во всем мире наблюдается рост спроса на металл, и, по мнению аналитиков, он еще не достиг своего пика. Поэтому ценовой фактор будет, безусловно, оказывать существенное влияние на динамику развития рынка металлопродукции в целом и, в том числе, его биржевого сегмента. Это особенно актуально для Беларуси, которая ежегодно импортирует свыше двух млн тонн черного металлопроката для нужд промышленного сектора. В связи с этим важно наладить тесное взаимодействие между российскими и белорусскими предприятиями, обеспечив надежную платформу для взаимовыгодного сотрудничества", - полагает глава РСПМ.

В свою очередь его белорусский коллега, глава правления БУТБ Александр Осмоловский подтвердил заинтересованность в расширении взаимодействия с российскими производителями металла и выразил готовность оказать необходимое содействие по выходу их продукции на рынок Беларуси и третьих стран.

Так получилось, констатировал он, что "в условиях закрытия границ роль биржи как инструмента международной торговли значительно возросла. Это отразилось и на динамике товарооборота, который по итогам января-апреля вырос на 63 процента в целом и на 39 процентов по секции металлопродукции". Осмоловский полагает, что именно благодаря биржевому механизму "многие белорусские предприятия смогли успешно преодолеть этот непростой период, и выйти из кризиса с достойными показателями".

В дискуссии за круглым столом, по информации БЕЛТА, приняли участие более ста специалистов, представляющие ведущие промышленные и строительные предприятия Беларуси, включая Белорусский металлургический завод, Мозырский НПЗ, а также менеджеры крупнейших российских металлургических компаний, таких как Магнитогорский металлургический комбинат, "Северсталь", Королевский трубный завод и другие.