Мясников назвал причины и риски болезни, которой страдает 10% людей

От ожирения в мире умирает гораздо больше людей, чем от коронавируса - счет идет на десятки миллионов в год. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Ковид поставил весь мир на колени <…>а на самом деле, если там полтора-два миллиона смертей в год, то от болезней, связанных с ожирением на Земле умирают десятки миллионов людей", - сказал он.

Как отметил доктор, у 47% всего населения планеты есть лишние отложения жира, а каждый десятый страдает ожирением. Избыточная масса тела грозит высоким риском сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, а это одни из основных причин смерти.

Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия-1", что к чрезмерному набору веса могут привести некоторые заболевания эндокринной системы, а также депрессия и ряд лекарств, например, от сахарного диабета. Однако в подавляющем большинстве случаев причину стоит искать в принципах питания, заложенных еще в детстве.

Ранее Мясников назвал болезни, которые люди часто не замечают.