Минобороны: За неделю 48 самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ

За неделю российские радиолокационные станции (РЛС) обнаружили 48 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведку вдоль границ России. Такие данные Министерства обороны РФ публикует газета Вооруженных сил "Красная звезда".

Уточняется, что были зафиксированы 40 самолетов-разведчиков и 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Все полеты проходили под контролем российских РЛС. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

Ранее в мае российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, цель в воздухе, приближающуюся к границе, засекли средства контроля воздушного пространства. Для опознавания был поднят истребитель-перехватчик. Российские летчики идентифицировали цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.