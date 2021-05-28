Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.05.2021 09:20
Рубрика: Легковые авто

Минпромторг назвал причину проблем с чипами у автопроизводителей

Текст: Евгений Гайва
Проблемы с электронными комплектующими для автомобилей решатся к осени. Такой прогноз "РГ" дали в Минпромторге. "Ожидается стабилизация основных сегментов рынка автоэлектроники к концу августа-сентябрю 2021 года", - сообщили в министерстве.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Локализованным в России автопроизводителям поставляются российские и иностранные электронные блоки, содержащие в своем составе чипы. Чипы в обоих случаях, за исключением военной техники, поставляются иностранного производства.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Госдума одобрила проект об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

"Причина, по которой у автопроизводителей различная ситуация с электроникой, заключается в их структуре кооперации с поставщиками автоэлектроники. Ряд российских производителей электронных блоков лучше адаптирован к условиям нехватки на рынке за счет наличия запасов чипов, связям с поставщиками чипов, у которых еще есть остатки продукции, а также умению быстро найти и интегрировать приемлемые аналоги отсутствующих чипов", - рассказали в Минпромторге.

Нехватка чипов на рынке связана со сложившимся циклом поставки автоэлектроники, который был нарушен в пандемию. В результате сложился дефицит автомобилей. Во втором квартале 2020 года, когда спрос на автомобили в связи с карантином резко упал, автопроизводители во всем мире снизили до минимума объемы заказа на чипы.

"В третьем и четвертом кварталах мы наблюдали восстановительный рост рынка автомобилей, в связи с чем объем заказов на чипы вырос, а производители не смогли одномоментно вернуть объемы своего производства, поскольку сами были вынуждены сократить заказы сырья из которого производятся чипы", - отметили в ведомстве.