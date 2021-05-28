Минпромторг утвердил систему оценки развития промышленности в регионах

Минпромторг утвердил систему оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти в сфере промышленности.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, оцениваться будут четыре блока: экономическое развитие региона, нормативная правовая база и региональные меры поддержки, деловая активность, а также взаимодействие с Фондом развития промышленности и Минпромторгом.

"Мы не рассматриваем разработанную систему оценки эффективности региональных ведомств в сфере промышленности в соревновательном ключе. Мы позиционируем ее как руководство к действию - прежде всего для нас самих и для регионов в том числе", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, новая система оценка позволит не только стимулировать регионы сохранять свой потенциал, но и более детально прорабатывать перспективные направления развития.

Первые результаты оценки будут представлены на выставке ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге 5-8 июля.