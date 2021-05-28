Минтруд оценил возможность "четырехдневки" в России

Министр добавил, что намного актуальнее сейчас стоит вопрос об удаленной работе, которая все активнее внедряется в повседневную жизнь россиян. "Удаленная занятость, именно режим фриланса и возможности работать за рамками офиса, это своего рода альтернатива", - считает глава Минтруда.
При этом Котяков призвал четко зафиксировать правила взаимоотношений между работодателем и работником. В них должны быть прописаны время выхода на связь, время предоставления информации и необходимых отчетом. Это позволит защитить права работников.
"При выполнений всех требований и условий, которые заявляет работодатель при трудоустройстве, у работника заработная плата меняться не будет", - пояснил чиновник, слова которого цитирует "Интерфакс".
Последние опросы показывают, что сторонников четырехдневной рабочей недели в России становится все меньше. Так, согласно опросу SuperJob, сейчас изменения поддерживают 39% россиян. При этом еще в июне 2019 года число сторонников "четырехдневки" составляло 49%, в октябре 2020-го - 40%, а в феврале 2021-го - 48%.