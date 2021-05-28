Минтруд оценил возможность "четырехдневки" в России

Министерство труда не видит предпосылок для перехода на четырехдневную рабочую неделю. При этом ведомство готово рассмотреть соответствующие инициативы, заявил журналистам глава Минтруда Антон Котяков.

Министр добавил, что намного актуальнее сейчас стоит вопрос об удаленной работе, которая все активнее внедряется в повседневную жизнь россиян. "Удаленная занятость, именно режим фриланса и возможности работать за рамками офиса, это своего рода альтернатива", - считает глава Минтруда.

При этом Котяков призвал четко зафиксировать правила взаимоотношений между работодателем и работником. В них должны быть прописаны время выхода на связь, время предоставления информации и необходимых отчетом. Это позволит защитить права работников.

"При выполнений всех требований и условий, которые заявляет работодатель при трудоустройстве, у работника заработная плата меняться не будет", - пояснил чиновник, слова которого цитирует "Интерфакс".

Последние опросы показывают, что сторонников четырехдневной рабочей недели в России становится все меньше. Так, согласно опросу SuperJob, сейчас изменения поддерживают 39% россиян. При этом еще в июне 2019 года число сторонников "четырехдневки" составляло 49%, в октябре 2020-го - 40%, а в феврале 2021-го - 48%.