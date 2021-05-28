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28.05.2021 21:16
Рубрика: Экономика

Минздрав еще не принял решение по исследованию «Спутник V» и AstraZeneca

Текст: Евгения Думанская

Распространившая в СМИ информация о том, что совместное клиническое исследование вакцин "Спутник V" и AstraZeneca невозможно провести, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Речь идет о заключении Совета по этике Минздрава России, которое, как пояснили в ведомстве, было подготовлено из-за отсутствия необходимых для проведения оценки исследования, а также характеристик и безопасности препаратов.

"Недостающие сведения были запрошены 26.04.2021 у заявителя подведомственной экспертной организацией Минздрава России, ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения", и до настоящего в Минздрав России не представлены", - говорится в сообщении.

Как уточняется, после поступления всей необходимой информации, ее направят для исследования в ФГБУ "НЦЭСМП" и Совет по этике, и только после этого будет принято решение о возможности проведения совместных исследований.

Ранее стало известно, что в ЕС обновили рекомендации по использованию AstraZeneca из-за данных о риске тромбоза после вакцинации.

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